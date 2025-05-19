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Стало відомо, коли відбудеться новий раунд перемовин між Україною та рф

Стало відомо, коли відбудеться новий раунд перемовин між Україною та рф

Російські засоби масової інформації повідомили про запланований на цей тиждень новий раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією. За їхніми даними, зустріч представників сторін відбудеться у форматі відеоконференції.

Ключовою темою переговорів, як стверджують росЗМІ, стане питання обміну полоненими. За попередньою інформацією, обговорюватиметься можливість обміну за формулою "1000 на 1000".

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від української сторони не надходило. Деталі щодо часу та конкретної дати проведення перемовин також залишаються невідомими.

Слід зазначити, що питання обміну полоненими є одним з найбільш чутливих та складних у контексті російсько-українського конфлікту. Попередні спроби досягти домовленостей щодо обміну часто стикалися з труднощами.

Очікується, що найближчим часом з'являться офіційні коментарі від уповноважених представників України щодо цієї інформації.

Теги:

РФобмін полоненимимирні переговори
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