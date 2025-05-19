Росія активно готується до можливого військового конфлікту з НАТО, нарощуючи свої військові сили та інфраструктуру біля кордону з Фінляндією. Кремль проводить масштабні роботи зі створення нових баз, складів, полігонів та ангарів для техніки, що дозволяє йому швидко збільшити свою військову присутність в регіоні.

За даними видання The New York Times, ці кроки є частиною стратегічної підготовки Росії до посилення своєї оборонної лінії, .Створення нових військових об'єктів на північному заході країни, поблизу кордону з Фінляндією, дозволяє Росії мобілізувати сили та швидко реагувати на можливі загрози з боку НАТО.

У відповідь на ці дії міжнародна спільнота висловлює стурбованість щодо подальшої ескалації напруженості в регіоні, зокрема через можливість розширення конфлікту в напрямку Північної Європи. Зі свого боку, Фінляндія та інші країни НАТО посилюють свою оборону, готуючись до будь-яких сценаріїв.

Ці військові приготування Кремля підтверджують, що Росія не тільки зберігає свою агресивну політику щодо України, але й активно готується до боротьби з потенційними військовими загрозами з боку НАТО. Ситуація на фінському кордоні стає все більш напруженою, і міжнародна спільнота уважно стежить за розвитком подій.