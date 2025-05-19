НБУ виводить з обігу старі копійки: що робити

Нацбанк оголосив про виведення з обігу монет, випущених до 2003 року, з метою оптимізації номінального ряду. Українці мають можливість обміняти старі монети до закінчення воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

Згідно з рішенням НБУ, обмін старих монет можна здійснити на інші монети, що перебувають в обігу, номінали яких є кратними 10 копійкам. Це означає, що 1, 2, 5 та 25 копійок можуть бути обміняні на монети будь-якого номіналу, наприклад, 10, 50 копійок чи 1 гривню.

Виведення монет з обігу має кілька ключових переваг. По-перше, це дозволить зменшити витрати на виготовлення непотрібних копійок. По-друге, оптимізація монетного ряду зробить готівкові розрахунки зручнішими, адже зникне необхідність носити великі кількості дрібних монет.

В той же час Нацбанк більше не планує випускати монети номіналом 50 копійок у їхньому нинішньому вигляді. Наступний тираж монет цього номіналу буде виконано під новою назвою — "шаги", але для цього потрібно, щоб народні депутати підтримали ідею щодо перейменування цієї монети.

Довідка: Обмін буде доступний в підрозділах Національного банку, які розташовані в таких містах:

Київ — Контрактова площа, 2А

Дніпро — вул. Воскресенська, 13

Львів — вул. Коперника, 4

Одеса — вул. Рішельєвська, 8

Харків — Театральна пл., 1

Хмельницький — вул. Володимирська, 91

Крім того, обмін можна здійснити в низці відділень уповноважених банків. Нацбанк уточнив, що в обігу залишаються лише монети номіналами, що відповідають вимогам сучасного ринку, що зменшує кількість непотрібних дрібних монет.