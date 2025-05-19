Погода 19 травня: дощі з грозами

На території України очікується хмарна погода, місцями з дощем. У південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень прогнозують грози. У Карпатах синоптики прогнозують помірний, а місцями — значний мокрий сніг та дощ. Вітер - південно-західний, західний, 7−12 м/с; у південно-східній частині - пориви 15−20 м/с.

Найтепліше буде на Півдні та на Сході країни. Там вдень очікується до 20 градусів тепла. У більшості областей повітря прогріється максимум до 17 градусів тепла, а на Закарпатті та Прикарпатті – до +14 градусів. У Карпатах 0…+5°.

У Києві – хмарно, короткочасні дощі. Температура повітря +12-17°.