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Суспiльство

Погода 19 травня: дощі з грозами

Погода 19 травня: дощі з грозами

 

На території України очікується хмарна погода, місцями з дощем. У південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень прогнозують грози. У Карпатах синоптики прогнозують помірний, а місцями — значний мокрий сніг та дощ. Вітер - південно-західний, західний, 7−12 м/с; у південно-східній частині - пориви 15−20 м/с.

Найтепліше буде на Півдні та на Сході країни. Там вдень очікується до 20 градусів тепла. У більшості областей повітря прогріється максимум до 17 градусів тепла, а на Закарпатті та Прикарпатті – до +14 градусів. У Карпатах 0…+5°.

У Києві – хмарно, короткочасні дощі. Температура повітря +12-17°.

Теги:

дощіпогода 19 травнягрози
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