Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі "золотої" серії Континентального туру з легкої атлетики, який відбувся в японській столиці Токіо.

23-річна спортсменка з Дніпра стала найкращою у секторі для стрибків у висоту, подолавши планку на висоті 1,96 метра. Перемогу українка фактично забезпечила вже після першої вдалої спроби на 1,91 м — її суперниці не змогли взяти цю висоту. Після цього Магучіх замовила 1,96 м і також з першого разу впоралась із завданням.

Підсумкові результати:

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,96 м

Міхаела Груба (Чехія) – 1,85 м

Татьяна Гусіна (Греція) – 1,80 м

Зазначимо, що у 2025 році Магучіх вже стала чемпіонкою Європи у приміщенні та здобула бронзу на чемпіонаті світу в закритих аренах. Окрім цього, вона перемогла на двох перших етапах Діамантової ліги у Сямені та Шанхаї, а також тріумфувала на турнірі What Gravity Challenge у Досі.



