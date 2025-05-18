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Спорт

Ярослава Магучіх першим стрибком перемогла на "золотому" етапі Континентального туру

Ярослава Магучіх першим стрибком перемогла на "золотому" етапі Континентального туру

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі "золотої" серії Континентального туру з легкої атлетики, який відбувся в японській столиці Токіо.

23-річна спортсменка з Дніпра стала найкращою у секторі для стрибків у висоту, подолавши планку на висоті 1,96 метра. Перемогу українка фактично забезпечила вже після першої вдалої спроби на 1,91 м — її суперниці не змогли взяти цю висоту. Після цього Магучіх замовила 1,96 м і також з першого разу впоралась із завданням.

Підсумкові результати:

  • Ярослава Магучіх (Україна) – 1,96 м
  • Міхаела Груба (Чехія) – 1,85 м
  • Татьяна Гусіна (Греція) – 1,80 м

Зазначимо, що у 2025 році Магучіх вже стала чемпіонкою Європи у приміщенні та здобула бронзу на чемпіонаті світу в закритих аренах. Окрім цього, вона перемогла на двох перших етапах Діамантової ліги у Сямені та Шанхаї, а також тріумфувала на турнірі What Gravity Challenge у Досі.


 

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Ярослава МагучихНовини спортулегка атлетика
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