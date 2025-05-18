У Чорному морі знайшли родовище газу, яке оцінюється у 30 млрд доларів

Туреччина виявила нове газове родовище в Чорному морі з запасами 75 мільярдів кубометрів природного газу. Про це оголосив президент Реджеп Таїп Ердоган.

Родовище розташоване поблизу свердловини Goktepe-3. За словами Ердогана, його економічна вартість оцінюється у 30 мільярдів доларів. Він наголосив, що нове джерело зможе забезпечити всі житлові будинки країни газом протягом приблизно трьох з половиною років.

Як повідомляє Reuters, щоденний видобуток на головному турецькому родовищі Сакар’я в Чорному морі сягнув 9,5 млн кубометрів, що свідчить про зростання енергетичних амбіцій країни як усередині держави, так і на міжнародному рівні.

Туреччина, яка досі імпортує понад 90% енергоресурсів, прагне знизити залежність від зовнішніх поставок, розвиваючи власні родовища та зміцнюючи міжнародну співпрацю у сфері видобутку нафти й газу.



