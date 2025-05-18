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Суспiльство

Україна готується до масштабному обміну полоненими, – Умєров

Україна готується до масштабному обміну полоненими, – Умєров

Україна досягла важливої домовленості щодо обміну військовополоненими з росією за формулою "1000 на 1000". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після засідання Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, яке відбулося 18 травня за дорученням президента Володимира Зеленського.

За словами Умєрова, ця домовленість стала результатом переговорів у Стамбулі. Він наголосив, що процес обміну є складним і чутливим, тому вимагає чіткої координації між усіма державними структурами.

До роботи над реалізацією домовленості залучені ключові органи: Міністерство оборони, Головне управління розвідки, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ та Офіс Омбудсмана.

Ми працюємо над тим, щоб наші люди якнайшвидше повернулися додому, — заявив міністр.

Умєров також зазначив, що Україна і далі послідовно добиватиметься обміну "всіх на всіх", аби звільнити кожного військовополоненого.

Крім того, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу міністр згадав про сотні політв’язнів у тимчасово окупованому Криму, яких утримують за їхні переконання та національну ідентичність.

Наш обов’язок — звільнити кожного, — підкреслив Умєров.

Він подякував колегам і міжнародним партнерам за підтримку в процесі звільнення українців з полону, а також родинам полонених — за віру та терпіння.


 

Теги:

обмін полоненимиРустем УмєровУкраїна-Росія
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