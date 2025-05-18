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Бельгія передасть Україні "Церберів"

Бельгія передасть Україні "Церберів"

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен розкрив зміст нового пакету військової допомоги Україні на 1 млрд євро. До нього, зокрема, увійдуть 20 модернізованих систем ППО Cerberus, повідомляє Tijd.

Крім того, Сили оборони України отримають:

  • танк Leopard з новою гарматною вежею,
  • понад 16 тис. одиниць вогнепальної зброї,
  • майже сто броньованих машин швидкої допомоги та транспортних засобів Unimog,
  • п'ять безпілотних морських кораблів,
  • безпілотники, шоломи, медичне обладнання,
  • портативні засоби виявлення безпілотників,
  • окуляри нічного бачення,
  • захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних впливів.

Про те, що Бельгія у 2025 році виділить 1 млрд євро на допомогу Україні, у квітні заявив прем'єр-міністр Барт де Вевер на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. 16 травня уряд схвалив пакет підтримки для Києва, пише Tijd.

Зокрема Бельгія у довгостроковій перспективі країна інвестує у підготовку українських фахівців з технічного обслуговування американських винищувачів F-16. І підтримує запуск виробництва 70 мм ракет в Україні у співпраці з місцевими компаніями.

Київ почав отримувати F-16 влітку 2024 року, про прибуття однієї з останніх партій президент Зеленський повідомляв у березні.

Загалом Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія мають намір надати Україні 79 винищувачів. США схвалили контракт на $310,5 млн на обслуговування F-16. 

 

Теги:

Бельгіявійськова допомога Україні
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