Міністр оборони Бельгії Тео Франкен розкрив зміст нового пакету військової допомоги Україні на 1 млрд євро. До нього, зокрема, увійдуть 20 модернізованих систем ППО Cerberus, повідомляє Tijd.

Крім того, Сили оборони України отримають:

танк Leopard з новою гарматною вежею,

понад 16 тис. одиниць вогнепальної зброї,

майже сто броньованих машин швидкої допомоги та транспортних засобів Unimog,

п'ять безпілотних морських кораблів,

безпілотники, шоломи, медичне обладнання,

портативні засоби виявлення безпілотників,

окуляри нічного бачення,

захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних впливів.

Про те, що Бельгія у 2025 році виділить 1 млрд євро на допомогу Україні, у квітні заявив прем'єр-міністр Барт де Вевер на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. 16 травня уряд схвалив пакет підтримки для Києва, пише Tijd.

Зокрема Бельгія у довгостроковій перспективі країна інвестує у підготовку українських фахівців з технічного обслуговування американських винищувачів F-16. І підтримує запуск виробництва 70 мм ракет в Україні у співпраці з місцевими компаніями.

Київ почав отримувати F-16 влітку 2024 року, про прибуття однієї з останніх партій президент Зеленський повідомляв у березні.

Загалом Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія мають намір надати Україні 79 винищувачів. США схвалили контракт на $310,5 млн на обслуговування F-16.