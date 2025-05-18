Президент України і Папа Лев XIV вперше зустрілися у Ватикані

У неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV провели першу офіційну зустріч у форматі закритої аудієнції, повідомляє Офіс Президента.
Президент розповів, як пройшла зустріч із новим Папою Римським.
Він зазначив, що для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни.
Президент також поінформував понтифіка про нещодавні переговори у Стамбулі.
– Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру, – зауважив президент України.
Окрему увагу приділили звільненню полонених та поверненню українських дітей. Папа Римський запевнив, що докладатиме всіх можливих зусиль.
Володимир Зеленський і перша леді запросили понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.
Як повідомили у ЗМІ зустріч завершилася близько 15:40 за київським часом.
На ній були присутні також перша леді Олена Зеленська, керівник ОП Андрій Єрмак і голова МЗС Андрій Сибіга.
Варто нагадати, що 12 травня відбулася телефонна розмова між президентом України та новообраним понтифіком — це була перша міжнародна розмова Лева XIV на посаді Папи.
Інтронізація Папи Лева XIV
Сьогодні у Ватикані відбулася офіційна церемонія сходження Лева XIV на апостольський престол. Це перший в історії понтифік родом із США — кардинал Роберт Френсіс Прево.
На інавгураційній месі були присутні понад 250 тисяч вірян, представники 150 делегацій з усього світу, включно з міжнародними організаціями.
Під час літургії понтифік окремо згадав про Україну, зазначивши: "Очікуються перемовини про справедливий мир".
Позиція понтифіка щодо війни в Україні
Папа Римський неодноразово у своїх перших публічних виступах звертав увагу на трагедію війни, яка триває в Україні.
Йому було передано списки українських військовополонених, що перебувають у російському полоні.
За інформацією з Ватикану, Святіший Отець має намір запропонувати провести мирні переговори між Україною та Росією саме на території Апостольської столиці.