Папа Римський розповів подружжю Зеленських про любов і єдність

Новий Папа Римський Лев XIV у неділю, 18 травня офіційно зійшов на посаду, ставши першим американцем на чолі Святого престолу.

У неділю відбулась інавгураційна меса Папи Лева XIV з нагоди початку його понтифікату.

На площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей, а також низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський, який прибув зі своєю дружиною Оленою.

Новий понтифік проголосив послання про єдність під час інавгураційної меси.

У своїй проповіді Лев XIV сказав, що хоче служити вірянам через два виміри папства: любов і єдність.

"Я хотів би, щоб нашим першим великим бажанням була єдність Церкви, знак єдності та причастя, який стане запорукою для примиреного світу", – зазначив він.

В ході церемонії Папа отримав символи папства – вовняну накидку на плечі і так званий "перстень рибалки".

69-річний Роберт Прево був обраний конклавом на другий день. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.

У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.

Новий Папа Римський (Роберт Прево) народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, США. Його батько, ветеран Військово-морських сил США часів Другої світової війни, мав французьке та італійське походження, а мати — іспанське.

Вирішивши стати священником, Прево приєднався до Ордену Святого Авґустина у вересні 1977 року.

Він здобув ступінь з математики в Університеті Вілланова, згодом — богословську освіту в Католицькому теологічному союзі Чикаго. Після цього був направлений до Риму, де вивчав канонічне право.

Прево розмовляє англійською, іспанською, італійською, французькою та португальською мовами, а також може читати латиною і німецькою.

Новий Папа має значний місіонерський досвід у Перу.