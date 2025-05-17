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Війна

Після розмови з Лавровим Рубіо закликав до негайного припинення війни

Після розмови з Лавровим Рубіо закликав до негайного припинення війни

У результаті телефонної розмови державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим Вашингтон закликав до негайного припинення війни та підтримав угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі.

"У сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим я повторив послання президента США: смерть і руйнування повинні припинитися. США представили сильний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не упустимо цю величезну можливість. Час закінчити цю війну настав", — написав Рубіо у соцмережі X в суботу.

У свою чергу російський МЗС повідомив, що Лавров відзначив позитивну роль США у проведенні переговорів у Стамбулі та "підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами у цьому контексті".

Теги:

рашистиМарко РубіоСєргєй Лавров
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