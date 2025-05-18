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Спорт

"Реал" купив у АПЛ за 59 млн євро захисника збірної Іспанії

"Реал" купив у АПЛ за 59 млн євро захисника збірної Іспанії

Фото: Дін Гейсен

Мадридський "Реал" оголосив про перехід з англійського "Борнмута" захисника збірної Іспанії Діна Гейсена. Іспанський клуб активував опцію викупу 20-річного Гейсена за £50 млн (59,4 млн євро).

Гейсен, у якого голландське коріння, раніше не грав в Іспанії. У професійному футболі він дебютував у "Ювентусі", виступав в оренді за "Рому", а до "Борнмута" перейшов влітку 2024 року за 15,20 млн євро.

Цього сезону Хейсен провів 34 матчі, забив три голи і зробив одну результативну передачу. У збірній Іспанії Хейсен провів два матчі, дебютувавши у березні 2025 року.

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