США готуються до переговорів про скорочення контингенту в Європі, – Reuters

Сполучені Штати можуть у другій половині року розпочати консультації з європейськими партнерами щодо можливого зменшення кількості своїх військових у Європі. Про це повідомив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, інформує Reuters.

У відповідь на запитання, чи розглядає адміністрація президента Дональда Трампа варіант виведення військових з Європи, Вітакер наголосив, що”нічого не вирішено”.

– Але щойно ми ухвалимо рішення, ми почнемо ці переговори в межах НАТО. Це буде, безумовно, після саміту (в Гаазі, – ред.), десь наприкінці року, ми почнемо ці переговори… Усі наші союзники готові до цього, – додав дипломат.

Вітакер зазначив, що будь-яке зменшення контингенту обговорюватиметься з партнерами по Альянсу, щоб уникнути ризиків для безпеки.

– Це більш ніж 30-річне бажання США (скоротити війська в Європі, – ред.), президент Трамп просто сказав: досить, це буде зроблено, і це буде зроблено зараз, це буде зроблено впорядковано, але ми не будемо більше терпіти зволікання в цій ситуації… Нам просто потрібно опрацювати практичні наслідки, – наголосив посол.

Він запевнив, що Вашингтон і надалі залишатиметься учасником НАТО: “Сполучені Штати залишаться в цьому альянсі, тож ми будемо великим другом і великим союзником”.

Зараз в Європі дислоковано понад 100 тис. американських військових.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявляв європейським союзникам, що не слід вважати присутність американських військ у Європі постійною та незмінною.

У квітні низка ЗМІ повідомила, що Пентагон розглядає можливість скорочення американського контингенту в Європі на 10 тис. осіб.

Однак головнокомандувач Збройних сил США в Європі та НАТО генерал Крістофер Каволі виступив проти цього кроку.