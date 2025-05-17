Трамп планує поговорити з путіним, щоб з’ясувати, що сталося в Стамбулі, – Макрон

Президент США Дональд Трамп "має намір" поговорити з москвою "у найближчі години або дні". Глава Білого дому збирається з'ясувати подробиці перемовин, що відбулися у Стамбулі 16 травня. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу в Тирані, повідомляє Le Monde.

За словами президента Франції, після переговорів між Україною та Росією у Стамбулі залишається актуальною конкретна пропозиція, зроблена раніше, про безумовне припинення вогню.

– Ми продовжуємо готувати нові санкції у координації зі США, якщо вони не отримають позитивної відповіді, – заявив Макрон.

Українська делегація очікує найближчими годинами відповіді на запити, звернені до росіян. Водночас європейці знову обміняються думками з Трампом, сказав він.

Як пояснив Макрон, президент США має намір провести переговори з російською стороною, щоб з’ясувати, що сталося.

Макрон додав, що спочатку можливі телефонні контакти з російським диктатором володимиром путіним.

Нагадаємо, 16 травня після мирних переговорів між росією та Україною президент Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели перемовини із президентом США Дональдом Трампом. Президент України зазначив, що під час розмови було вказано на важливість санкцій, якщо росія відмовляється від повного й безумовного припинення вогню та вбивств.

Президент Франції вважає неприйнятним, що росія вдруге ігнорує заклики до припинення вогню в Україні. Макрон обговорив це з Трампом та європейськими колегами.