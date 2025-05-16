Як 5G може позначитися на здоров’ї людини: експеримент науковців дав відповідь

Команда німецьких учених з Університету Джейкобса в Бремені під час дослідження з’ясувала потенційний вплив 5G на здоров’я, піддавши клітини шкіри людини потужному випромінюванню.

За словами дослідників, навіть сильні електромагнітні поля 5G не мали істотного впливу на основні генетичні функції клітин шкіри людини, повідомляє Popular Science.

– Хоча дуже потужні електромагнітні поля можуть потенційно завдавати фізіологічних ушкоджень, частоти, які використовуються в 5G, не здатні проникати в організм далі кількох міліметрів шкіри, – йдеться у повідомленні.

Дослідження

Цього разу вчені піддали людські клітини впливу не тільки діапазонів частот 5G, а й набагато сильніших електромагнітних полів.

Однак навіть у разі перевищення рекомендованих меж впливу в 10 разів команда не виявила жодних змін в експресії генів або профілях метилювання, які “виходили б за межі випадковості”.

Фактор тепла

Вчені зазначили, що кілька попередніх досліджень показали інші результати, але в цих експериментах не контролювалася температура. Тому будь-який з їхніх зареєстрованих ефектів від впливу 5G міг бути результатом тільки тепла.

– На частотах, які ми тестували, квантові енергії занадто малі, щоб мати фотохімічні або навіть іонізувальні ефекти, – заявили автори дослідження.