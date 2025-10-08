Атака українських дронів залишила Єкатеринбург і Свердловську область без зв’язку та інтернету

У Свердловській області Росії, включно з Єкатеринбургом, повністю зник мобільний інтернет і телефонний зв’язок. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на місцевих мешканців та екстрені служби.

Евакуація промислових об’єктів

За попередньою інформацією, у регіоні триває евакуація працівників великих підприємств, зокрема Уральського заводу цивільної авіації, заводу імені Калініна та інших стратегічних об’єктів оборонно-промислового комплексу.

Причини інциденту

Російські джерела заявляють, що перебої зі зв’язком стали наслідком атаки безпілотників. У низці районів повідомляють про вибухи та задимлення.