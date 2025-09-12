Генштаб не виключає обмеження мобільного зв’язку та інтернету під час тривог

Генеральний штаб ЗСУ розглядає можливість тимчасового обмеження мобільного зв’язку або сповільнення інтернету під час повітряних тривог. Про це «Суспільному» повідомило джерело в Генштабі.

Такі заходи можуть бути ефективними для протидії деяким типам ворожих дронів. За словами співрозмовника, сенс у таких заходах є, але їх доцільність залежить від конкретної ситуації та типу безпілотників, які використовує противник.

Зокрема, сповільнення мобільного інтернету може обмежувати роботу FPV-дронів з камерами, яким потрібна високошвидкісна передача даних для навігації.

Однак, як зазначило джерело, для дронів без камер, яким не потрібна висока швидкість інтернету, такі обмеження не матимуть суттєвого впливу.

Наразі, попри те, що існуючі заходи протидії є достатніми, ситуація може змінитися, тому Генштаб не виключає можливість застосування цих заходів у майбутньому.