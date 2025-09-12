﻿
Технології

Генштаб не виключає обмеження мобільного зв’язку та інтернету під час тривог

Генштаб не виключає обмеження мобільного зв’язку та інтернету під час тривог

Генеральний штаб ЗСУ розглядає можливість тимчасового обмеження мобільного зв’язку або сповільнення інтернету під час повітряних тривог. Про це «Суспільному» повідомило джерело в Генштабі.

Такі заходи можуть бути ефективними для протидії деяким типам ворожих дронів. За словами співрозмовника, сенс у таких заходах є, але їх доцільність залежить від конкретної ситуації та типу безпілотників, які використовує противник.

Зокрема, сповільнення мобільного інтернету може обмежувати роботу FPV-дронів з камерами, яким потрібна високошвидкісна передача даних для навігації.

Однак, як зазначило джерело, для дронів без камер, яким не потрібна висока швидкість інтернету, такі обмеження не матимуть суттєвого впливу.

Наразі, попри те, що існуючі заходи протидії є достатніми, ситуація може змінитися, тому Генштаб не виключає можливість застосування цих заходів у майбутньому.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Генштаб ЗСУінтернетмобільний зв`язоктехнології
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Пам’ятка архітектури, дерев'яна козацька церква повернута у власність держави
Суспiльство 12.09.2025 19:03:49
Пам’ятка архітектури, дерев'яна козацька церква повернута у власність держави
Читати
Народного депутата, який понад 10 місяців сидить у СІЗО, судитимуть у Києві
Столиця 12.09.2025 18:46:14
Народного депутата, який понад 10 місяців сидить у СІЗО, судитимуть у Києві
Читати
Зеленський дав пораду НАТО, як ефективно відповісти на російський удар дронами
Полiтика 12.09.2025 18:34:16
Зеленський дав пораду НАТО, як ефективно відповісти на російський удар дронами
Читати

Популярнi статтi