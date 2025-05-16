ДБР виявило у колишнього податківця елітні авто та активи на понад 5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили у колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області елітні автомобілі, придбані за заниженими цінами, повідомили в ДБР.

– За матеріалами, зібраними Бюро, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими, – ідеться в повідомленні.

Відомо, що йдеться про автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року випуску), які сім’я колишнього посадовця придбала за суттєво заниженими цінами – 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно. Загальна ринкова вартість машин становила понад 5,3 млн грн.

– Згодом Audi RSQ8 було продано за ринковою ціною, а отримані кошти використано для придбання BMW X7 xDrive, – йдеться у матеріалах справи.

У ДБР також повідомили, що наразі, для забезпечення позову, Вищий антикорупційний суд заарештував автомобілі Toyota Land Cruiser 200 і BMW X7 xDrive.