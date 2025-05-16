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Суспiльство

Українці зможуть влаштовуватись на роботу через

Українці зможуть влаштовуватись на роботу через

Кабінет Міністрів дав старт експериментальному проєкту з працевлаштування через портал "Дія". Про це повідомляється в Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для працевлаштування, – йдеться у повідомленні.

Він заявив, що сьогодні було затверджено "Порядок реалізації експериментального проєкту". Як відомо, наразі мова йде лише про держслужбу. Згідно з проєктом можна буде податись на роботу до:

  • Мінцифри,
  • Мінекономіки,
  • ДП "Дія".

Необхідні документи та інформація для подачі - повністю буде проходить через "Дію".

Водночас планується повністю цифровізувати процес працевлаштування до державних структур.

Раніше Шмигаль анонсував масштабні реформи в соціальній сфері.

 

Теги:

технологіїзастосунок Дія
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