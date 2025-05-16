Російська позиція є абсолютно неприйнятною, — Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він та інші європейські лідери говорили з президентом США Дональдом Трампом про сьогоднішні переговори між Росією та Україною.

«Ми щойно зустрілися з президентом Зеленським, а потім провели телефонну розмову з президентом Трампом, щоб обговорити перебіг сьогоднішніх переговорів», - сказав британський прем'єр-міністр журналістам у Тирані, Албанія.

Він додав: «Російська позиція є абсолютно неприйнятною, і це не вперше. Тож в результаті цієї зустрічі з президентом Зеленським та дзвінка з президентом Трампом ми зараз тісно узгоджуємо наші відповіді і будемо продовжувати це робити».

Стармер зараз перебуває в Албанії разом з Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Ці ж лідери спочатку запропонували Росії 30-денне припинення вогню в рамках зустрічі Коаліції охочих.