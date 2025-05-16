До України вдалося повернути останки понад 900 загиблих військових, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 16 травня.

«За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників», – йдеться в повідомленні.

Серед них – військовослужбовці, які загинули під час бойових дій на:

Курахівському напрямку

Покровському напрямку

⁠Бахмутському напрямку

⁠Вугледарському напрямку

Луганському напрямку

Запорізькому напрямку

Сумському напрямку

Харківському напрямку

Також повернули тіла, які зберігалися в моргах на території Росії.

«Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», – додає штаб.

Відомство подякувало за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста та військовим, які здійснюють перевезення репатрійованих загиблих.

Штаб додає, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС «у найкоротші терміни» встановлять особи загиблих.

У квітні Координаційний штаб повідомляв про повернення тіл 909 загиблих військових до України.