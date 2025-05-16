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Суспiльство

До України вдалося повернути останки понад 900 загиблих військових

До України вдалося повернути останки понад 900 загиблих військових

До України вдалося повернути останки понад 900 загиблих військових, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 16 травня.

«За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників», – йдеться в повідомленні.

Серед них – військовослужбовці, які загинули під час бойових дій на:

Курахівському напрямку
Покровському напрямку
⁠Бахмутському напрямку
⁠Вугледарському напрямку
Луганському напрямку
Запорізькому напрямку
Сумському напрямку
Харківському напрямку

Також повернули тіла, які зберігалися в моргах на території Росії.

«Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», – додає штаб.

Відомство подякувало за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста та військовим, які здійснюють перевезення репатрійованих загиблих.

Штаб додає, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС «у найкоротші терміни» встановлять особи загиблих.

У квітні Координаційний штаб повідомляв про повернення тіл 909 загиблих військових до України.

Теги:

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