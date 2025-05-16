До України вдалося повернути останки понад 900 загиблих військових, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 16 травня.
«За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників», – йдеться в повідомленні.
Серед них – військовослужбовці, які загинули під час бойових дій на:
Курахівському напрямку
Покровському напрямку
Бахмутському напрямку
Вугледарському напрямку
Луганському напрямку
Запорізькому напрямку
Сумському напрямку
Харківському напрямку
Також повернули тіла, які зберігалися в моргах на території Росії.
«Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», – додає штаб.
Відомство подякувало за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста та військовим, які здійснюють перевезення репатрійованих загиблих.
Штаб додає, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС «у найкоротші терміни» встановлять особи загиблих.
У квітні Координаційний штаб повідомляв про повернення тіл 909 загиблих військових до України.