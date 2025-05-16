Визначився чемпіон Вищої ліги України з футболу

У жіночому чемпіонаті України з футболу завершилися матчі останнього, 10-го туру другого етапу змагань. За їхніми підсумками визначилася чемпіонка України, якою втретє поспіль стала полтавська «Ворскла». Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

За тур до кінця у чемпіонській групі «Ворскла» йшла першою у таблиці й мала у активі 49 очок у активі після 19 матчів, не зазнавши жодної поразки – 15 перемог й чотири нічиї. Полтавки мали три очки відриву від другого «Металіста 1925» й кращу різницю голів (59 проти 50), через що, їм потрібно було у останньому турі не програти «Шахтарю» для здобуття титулу.

«Ворскла» здобула перемогу над донеччанками (2:0), і попри виграш «Металіста 1925» над «Ладомиром», виграла третій поспіль жіночий чемпіонат України й загалом – шостий в історії.

Результати останнього туру Вищої ліги 2024/25

«Ворскла» – «Шахтар» 2:0

«Металіст 1925» – «Ладомир» 5:0

«Колос» – «Сістерс» 3:0

«Кривбас» – «Оболонь» 2:1

«Пантери» – «ЕМС-Поділля» 2:1

У 2022 році «Ворскла» стала правонаступницею харківського «Житлобуд-2». Другу путівку у кваліфікацію жіночої Ліги чемпіонів отримав «Металіст 1925», а місце у дебютному розіграші Ліги Європи посів «Колос».

Місця у зоні вильоту посіли «Оболонь» та «ЕМС Поділля», які стали 10-ми й 11-ми у групі вибування відповідно.

Вища ліга серед жінок 2024/25: фінальна турнірна таблиця

Чемпіонська група:

«Ворскла» – 52 очки (20 матчів), 63:2 (різниця голів) «Металіст 1925» – 49 (20), 62:7 «Колос» – 43 (20), 55:13 «Сістерс» – 31 (20), 35:26 «Шахтар» – 24 (20), 25:36 «Ладомир» – 12 (20), 17:55

Група вибування:

7. «Кривбас» – 31 (18) 39:30

8. «Полісся» – 23 (18), 46:45

9. «Пантери» – 22 (18), 17:57

10. «Оболонь» – 9 (18), 11:43

11. «ЕМС-Поділля» – 7 (18), 13:69