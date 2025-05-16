"Барселона" 28-разовий чемпіон Іспанії: історичні досягнення "блаугранас"

У 36 турі іспанської Ла Ліги "Барселона" на виїзді обіграла "Еспаньйол" із рахунком 2:0 та достроково, за два тури до завершення чемпіонату, гарантувала собі чемпіонський титул. Це вже 28-й трофей чемпіона Іспанії в історії каталонського клубу.

За кількістю перемог у Ла Лізі "Барселона" поступається лише "Реалу", в активі якого 36 титулів. Проте цьогорічне досягнення "блаугранас" має ще кілька вагомих історичних контекстів.

Цей сезон став лише другим в історії "Барселони", коли їй вдалося оформити національний "требл", здобувши чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок країни. Вперше подібне досягнення каталонці оформили в сезоні 2008/09, коли команду очолював Хосеп Гвардіола.

Також це дев'ятий випадок, коли "Барселона" виграла чемпіонат і Кубок Іспанії в одному сезоні. Востаннє подібне святкування відбулося у кампанії 2017/18.

Цікаво, що "Барселона" вже другий сезон поспіль оформлює чемпіонство саме на стадіоні свого сусіда та принципового суперника — "Еспаньйола". Минулого разу це сталося в сезоні 2022/23 у 34 турі, а цього року — в 36-му.

Такі випадки завжди мають особливе значення для вболівальників, адже перемога над "Еспаньйолом", особливо на його полі, має не лише турнірну, а й символічну вагу.

Новий наставник "Барселони" Ганс-Дітер Флік також увійшов до історії Ла Ліги. Він став лише другим німецьким тренером, якому вдалося виграти чемпіонат Іспанії. Першим був Бернд Шустер, який привів "Реал" до чемпіонства у сезоні 2007/08.

Флік, який лише влітку очолив команду, зміг побудувати ефективну та результативну гру, що принесла "блаугранас" історичні досягнення.

"Барселона" не лише підтвердила свій статус одного з грандів європейського футболу, а й показала, що здатна відкривати нові сторінки клубної історії під керівництвом нового тренера. Попереду — нові виклики, але сезон-2024/25 вже точно запам’ятається вболівальникам надовго.