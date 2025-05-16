США назвали свого представника на переговорах у Туреччині

На запланованих переговорах у Стамбулі, які відбудуться сьогодні, 16 травня, Сполучені Штати Америки буде представляти директор з політичного планування Державного департаменту США Майкл Ентон, повідомили дипломатичні джерела.

Майкл Ентон очолює підрозділ з політичного планування в Держдепі США. Ця структура займається довгостроковими стратегічними оцінками зовнішньої політики. Присутність представника такого рівня свідчить про інтерес Вашингтона до підтримки діалогу, але без надмірних очікувань щодо негайного прориву.

Раніше турецьке агентство Anadolu повідомило, що в Стамбулі заплановано дві важливі зустрічі за участі української делегації:

Перша зустріч — у тристоронньому форматі Україна–США–Туреччина, орієнтовно о 10:45 за київським часом.

Друга — Україна–Росія–Туреччина, яка має розпочатися о 12:30.

Ці перемовини є частиною ширших зусиль Туреччини щодо посередництва у діалозі між Києвом і Москвою. Очікується, що Анкара знову виступить із закликом до деескалації та відновлення переговорного процесу, хоча обидві сторони наразі займають жорсткі позиції.