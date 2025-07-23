Переговори делегацій України та РФ заплановані на сьогоднішній вечір: хто поїде

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації для участі у черговому раунді переговорів із Російською Федерацією, які відбудуться у Стамбулі.

До складу делегації увійдуть 14 осіб, серед яких представники Міністерства закордонних справ, Офісу президента, Збройних сил України, Служби безпеки України та розвідки.

Головою української делегації призначено секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустема Умєрова.

Українська та російська делегації мають зустрітися сьогодні, 23 липня, в Стамбулі, у палаці Чираган, де відбувалася попередня зустріч. Про це повідомили в директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган", - зазначається в повідомленні.Також було зазначено, що у програмі зустрічі можливі зміни.

Переговори у Стамбулі мають на меті пошук шляхів до припинення війни та встановлення миру на сході України.