Ранковий дайджест ForUА: удар по Ростовській області, переговори в Стамбулі, Польща депортує українців, а Китай веде проксі-війну

23 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Дружні дони завдали ударів по Новочеркаську Ростовської області вночі — по залізниці і ДРЕС.

Зеленський визначив склад української делегації для переговорів з росією, які заплановані на сьогодні у Стамбулі. До групи увійшли 14 представників — з Міністерства закордонних справ, Офісу президента, ЗСУ, Служби безпеки України та розвідки. Делегацію очолив секретар РНБО Умєров.

Чоловік відкрив стрілянину по авто у дворі у Києві. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу стрільця та затримати його. Порушником виявився 35-річний чоловік.

Китай веде проксі-війну за допомогою росії, — посол США при НАТО Метью Вітакер. Дипломат заявив, що Пекін розглядає війну як інструмент, який можна реалізувати руками москви. Китай зацікавлений у тому, щоб втягнути США та їхніх союзників у затяжний конфлікт, відволікаючи Захід від геополітичних стратегічних викликів.

Третій раунд переговорів між Україною та рф відбудеться сьогодні о 19:00, — адміністрація Ердогана.

Польща депортує правопорушників-українців: вже майже сотню вивезено до кордону, — ЗМІ. У Сілезькому воєводстві Польщі посилюється практика депортації іноземців, які порушують закон. Особливу увагу приділено українцям — лише цього року рішення про примусове видворення отримали майже 100 громадян України.

Причиною ухвалення закону проти НАБУ та САП могло стати розслідування цих органів щодо оточення адміністрації Зеленського, — The Economist.

Росія розпочала масштабні військово-морські навчання в чотирьох «‎морях», — Reuters. Маневри заплановані у Тихому та Північному Льодовитому океанах, а також у Балтійському та Каспійському морях. У них беруть участь понад 150 кораблів, 120 літаків, 15 тисяч військових і 10 берегових ракетних комплексів. Навчання триватимуть з 23 по 27 липня.

За кілька місяців США матимуть більше боєприпасів і ракет, ніж будь-яка інша країна в історії, — Трамп.

Україна замовила дронів-перехоплювачів на 3 млрд грн. За словами Шмигаля, держава розвиває внутрішній ринок таких безпілотників, а Міноборони вже веде перемовини з банками та партнерами щодо фінансування майбутніх закупівель. Україна уклала 4 контракти на постачання перехоплювачів.