Зустріч у Стамбулі визначить шлях до саміту лідерів України та Росії, — глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що поточні переговори у Стамбулі матимуть вирішальне значення для організації майбутньої зустрічі між лідерами України та Російської Федерації. За його словами, нинішній етап врегулювання ситуації в Україні є критичним.

"Ця зустріч визначить майбутню зустріч між лідерами двох країн", — підкреслив Фідан, говорячи про переговорний процес, що відбувається у Стамбулі.

Міністр також наголосив на важливості того, щоб як Росія, так і Україна прислухалися до закликів до миру, які лунають, зокрема, від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та колишнього президента США Дональда Трампа. Турецька сторона вважає, що стамбульські переговори мають стати підґрунтям для проведення російсько-українського саміту на найвищому рівні.

Хакан Фідан також вкотре закликав сторони до якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про готовність України до повного припинення вогню та проведення прямих переговорів з Російською Федерацією на найвищому рівні. Ця заява пролунала на тлі активізації дипломатичних зусиль за посередництва Туреччини.