Уряд готує полювання на аспірантів

Кабмін ухвалив рішення про посилення контролю над навчальним процесом в аспірантурі. Причина — випадки використання статусу аспіранта чоловіками призовного віку для уникнення мобілізації, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на урядові джерела.

Останнім часом суттєво зросла кількість вступників до аспірантур — переважно серед чоловіків віком від 25 до 40 років. Частина з них, за попередньою перевіркою Міністерства освіти та силових структур, фактично не займається науковою діяльністю та використовує студентський статус для отримання відстрочки від мобілізації.

У відповідь уряд вирішив:

- Посилити перевірки фактичного навчання і наукової роботи аспірантів;

- Встановити чіткі терміни проміжної атестації;

- Запровадити єдину електронну базу аспірантів із прив’язкою до мобілізаційного реєстру;

- Заборонити повторне вступлення до аспірантури заради повторної відстрочки.

-За попердніми оцінками, у 2023–2024 роках кількість аспірантів-чоловіків зросла більш ніж удвічі, при цьому кількість наукових публікацій та захистів дисертацій залишилася майже на тому ж рівні. Це стало сигналом для перевірки реального стану справ.

Офіційного коментаря ще не оприлюднено, однак очікується, що у найближчі дні Кабмін або МОН деталізують порядок перевірок, а також змінять умови надання чи збереження відстрочок для науковців.

Під загрозою втрати відстрочки - аспіранти, які не виконують навчальний план, не мають наукових публікацій або не проходять атестацію. У таких випадках їх статус буде анульовано, а інформацію передадуть до ТЦК.

Довідка: В Україні статус здобувача вищої освіти третього рівня (аспіранта) дає право на відстрочку від мобілізації згідно з чинним законодавством.