Міністерство освіти і науки України наголошує, що навчання не може слугувати способом уникнути мобілізації. Про це під час брифінгу повідомив новий заступник міністра Микола Трофименко, зазначивши, що відомство тісно співпрацює з правоохоронцями та Державною службою якості освіти для виявлення порушень.

«Ми абсолютно не приймаємо навчання, зокрема на рівні доктора філософії, як спосіб уникнення мобілізації», – підкреслив Трофименко.

За його словами, МОН разом з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводить моніторинг підготовки аспірантів і перевіряє університети, де виявляють порушення.

Під час однієї з таких перевірок було встановлено, що Класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО близько трьох тисяч «аспірантів». У результаті заклад втратив ліцензію.

Наразі в Україні навчається близько 15 тисяч аспірантів, і ця кількість стабілізувалася. У 2025 році вступили 4600 осіб, тоді як у 2024 році на бюджетну та контрактну форму навчання вступили близько 10 тисяч аспірантів. Частину студентів вже відрахували за результатами перевірок і рішень університетів.