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Дайджест

Вечірній дайджест ForUА: Україна повертає своїх, гривня йде вгору, Ізраїль під обстрілом, а світ шукає діалог з Іраном

Вечірній дайджест ForUА: Україна повертає своїх, гривня йде вгору, Ізраїль під обстрілом, а світ шукає діалог з Іраном

20 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Відбувся ще один обмін - 5 етап: додому з російського полону повернулися українські герої, — Зеленський. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

  • Курс гривні до євро оновлює історичні рекорди: НБУ встановив курс на рівні 48,2 грн за €1.

  • Вибухи в Ізраїлі — Іран знову обстріляв країну балістичними ракетами. Про звуки вибухів повідомляли в Тель-Авіві, Хайфі та Єрусалимі. Наслідки уточнюються.

  • Запуск енергоблоків ЗАЕС під час війни неможливий — росія погодилася з цим, — Гроссі. За словами гендиректора МАГАТЕ Гроссі, будь-яке рішення щодо перезапуску реакторів можливе лише після усунення проблем із електропостачанням та охолоджувальною водою.

  •  Зеленський запровадив санкції проти компаній, причетних до виробництва російських дронів. До санкційного списку потрапили компанії, причетні до виробництва БпЛА типу «Герань», «Орлан-10», «SuperCam», FPV-дронів, а також до діяльності «Алабуга Машинері».

  • Стартують переговори Ірану з Європою у Женеві. У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини, які мають намір передати іранському представнику Аббасу Аракчі сигнал про готовність США до прямих переговорів щодо іранської ядерної програми.

  • Кількість шахедів може зрости з 300-400 за вечір до 800. Ситуація до цього і рухається, часу залишилось обмаль, щоб розробити контрзахід, — фахівець із радіотехнологій «Флеш».

  • Отруйні павуки активізувались на півдні України: застереження від ЦКПХ. У Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській  і Запорізькій областях за останні 10 років фіксують випадки укусів людей отруйними павуками — зокрема, каракуртами, тарантулами, жовтими павуками Сак та павуками-зебрами.

  •  У Києві знайшли живого котика, який кілька днів провів під завалами після ракетного удару рф 17 червня. У клініці зʼясувалося, що у нього травматична ампутація хвоста, опіки та численні поранення. Волонтери сподіваються, що котик виживе.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Динамо Київобмін полоненимизаесаспірантура
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