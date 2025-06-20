Вечірній дайджест ForUА: Україна повертає своїх, гривня йде вгору, Ізраїль під обстрілом, а світ шукає діалог з Іраном

20 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Відбувся ще один обмін - 5 етап: додому з російського полону повернулися українські герої, — Зеленський. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

Курс гривні до євро оновлює історичні рекорди: НБУ встановив курс на рівні 48,2 грн за €1.

Вибухи в Ізраїлі — Іран знову обстріляв країну балістичними ракетами. Про звуки вибухів повідомляли в Тель-Авіві, Хайфі та Єрусалимі. Наслідки уточнюються.

Запуск енергоблоків ЗАЕС під час війни неможливий — росія погодилася з цим, — Гроссі. За словами гендиректора МАГАТЕ Гроссі, будь-яке рішення щодо перезапуску реакторів можливе лише після усунення проблем із електропостачанням та охолоджувальною водою.

Зеленський запровадив санкції проти компаній, причетних до виробництва російських дронів. До санкційного списку потрапили компанії, причетні до виробництва БпЛА типу «Герань», «Орлан-10», «SuperCam», FPV-дронів, а також до діяльності «Алабуга Машинері».

Стартують переговори Ірану з Європою у Женеві. У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини, які мають намір передати іранському представнику Аббасу Аракчі сигнал про готовність США до прямих переговорів щодо іранської ядерної програми.

Кількість шахедів може зрости з 300-400 за вечір до 800. Ситуація до цього і рухається, часу залишилось обмаль, щоб розробити контрзахід, — фахівець із радіотехнологій «Флеш».

Отруйні павуки активізувались на півдні України: застереження від ЦКПХ. У Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях за останні 10 років фіксують випадки укусів людей отруйними павуками — зокрема, каракуртами, тарантулами, жовтими павуками Сак та павуками-зебрами.