Кремль готує росіян до провалу переговорів у Туреччині: ЗМІ отримали «методички»

Російські пропагандистські ЗМІ отримали чіткі інструкції щодо того, як висвітлювати ці переговори, аби створити вигідний Кремлю інформаційний фон у разі їхнього зриву або безрезультативності, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляє ISW, із посиланням на незалежне російське медіа «Медуза», 15 травня редакції декількох державних і лояльних до влади ЗМІ в Росії отримали інструкції від політичного блоку адміністрації президента РФ, що визначають ключові тези для висвітлення переговорного процесу.

Основні вказівки з методичних рекомендацій Кремля:

- Представляти роль Володимира Мединського як логічну та послідовну — мовляв, він очолював делегацію у 2022 році, тому «продовжує розпочату справу».

- Попередньо готувати аудиторію до провалу переговорів, подаючи це як наслідок позиції Заходу та України.

- Акцентувати, що Росія нібито «не боїться» нових санкцій, які можуть з’явитися у відповідь на зрив перемовин.

- Поширювати наратив, що переговори начебто відбуваються «на гірших для України умовах», уникаючи конкретики — це має створити уявлення про нібито «переможну» позицію РФ.

- Не робити акценту на результатах — контролювати очікування суспільства, щоби провал не виглядав як поразка.

Аналітики вважають, що ці вказівки є спробою Кремля заздалегідь нейтралізувати негативний інформаційний ефект від можливого провалу стамбульських переговорів. Зокрема, йдеться про підготовку до критики всередині Росії та бажання продовжити маніпулятивну кампанію проти Заходу.

«Інструкції дають чітке розуміння того, що Кремль не очікує прориву в Стамбулі. Ставка — на інформаційне прикриття провалу й на продовження конфлікту в зручному для себе форматі», — зазначається у звіті ISW.