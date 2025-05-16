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У Великій Британії звинуватили українця у трьох підпалах, один — біля дому прем’єра

У Великій Британії звинуватили українця у трьох підпалах, один — біля дому прем’єра

Затримано 21-річного громадянина України, якого підозрюють у серії підпалів, один із яких нібито спрямований проти прем’єр-міністра Кіра Стармера, повідомляє BBC з посиланням на поліцію Лондона.

Як зазначають у поліції, затриманий — Роман Лавринович — був заарештований в південно-східному Лондоні. Йому офіційно висунуто три обвинувачення у навмисному підпалі з загрозою для життя.

Справу кваліфіковано як особливо небезпечну, оскільки один з епізодів стосується пожежі в будинку чинного прем’єр-міністра Великої Британії. Й

Лавринович підозрюється у: підпалі автомобіля в районі Кентіш-Таун на півночі Лондона,

підпал приватного будинку прем'єра Кіра Стармера на тій же вулиці, підпалу будинку, де раніше мешкав політик, на північному заході Лондона.

Представники поліції заявляють, що мотиви нападів наразі встановлюються, а сам підозрюваний не чинив опору під час затримання.

На щастя, ніхто не постраждав. Лавриновича мають доставити до Вестмінстерського магістратського суду, де йому мають обрати запобіжний захід.

Жодна з політичних сил поки що не робила публічних заяв щодо інциденту, але в політичних та журналістських колах активно обговорюється питання безпеки топ-посадовців на тлі нестабільної міжнародної ситуації.

Теги:

Велика Британія
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