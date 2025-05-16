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Реалії дипломатії: чому США не чекають прориву в Стамбулі

Реалії дипломатії: чому США не чекають прориву в Стамбулі

США з обережністю оцінюють потенційні результати перемовин, що проходять у Стамбулі, однак сподіваються на можливе оголошення про припинення вогню в Україні вже найближчим часом. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, якого цитує Reuters.

«Сподіваюся, я помиляюся. Сподіваюся, я на 100% помиляюся. Я сподіваюся, що завтра вранці буде новина про припинення вогню», — зазначив він.

Однак, за його словами, реалії поточних переговорів не дають підстав для надмірного оптимізму. Рубіо висловив скепсис щодо складу російської делегації на переговорах, заявивши, що він «не свідчить про прорив» у мирному процесі. На думку американського дипломата, досягти реального прориву можна буде лише у випадку прямих контактів між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Владіміром Путіним.

«На мою думку, ми не досягнемо прориву, доки президент Трамп і Путін не взаємодіятимуть безпосередньо з цього питання», — підкреслив держсекретар.

Це фактично є першим прямим натяком на те, що адміністрація Трампа може розглядати можливість високорівневих переговорів щодо ситуації в Україні, хоча формальних анонсів зустрічі наразі не надходило.

Сьогодні Рубіо планує зустріч із міністром закордонних справ Туреччини, а також делегацією України в межах переговорного процесу в Стамбулі. Туреччина виступає одним із ключових медіаторів, намагаючись налагодити конструктивний діалог між сторонами конфлікту.

Хоча реальні очікування США щодо швидкого досягнення миру залишаються стриманими, можливість хоча б тимчасового припинення вогню в Україні розглядається як позитивний і важливий крок. Водночас, коментарі Рубіо свідчать про те, що Вашингтон не бачить готовності Кремля до реальних поступок чи зміни позиції.

Теги:

війна в УкраїніРубіопереговри в Стамбулі
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