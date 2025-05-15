Зеленський відкинув ідею відмови від тимчасово окупованого Криму заради припинення війни

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею відмови від тимчасового окупованого Криму заради припинення війни з РФ.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Ердоган знову підтвердив прихильність територіальній цілісності України й вважає Крим українським.

"Ми не можемо обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції… Яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність, гуманітарні кризи на ТОТ — нам це потрібно обговорювати. Але я підкреслюю — юридично ми не визнаємо тимчасово окуповані території російськими", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ватажок рашистів Владімір Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.