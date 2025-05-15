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Полiтика

Зеленський відкинув ідею відмови від тимчасово окупованого Криму заради припинення війни

Зеленський відкинув ідею відмови від тимчасово окупованого Криму заради припинення війни

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею відмови від тимчасового окупованого Криму заради припинення війни з РФ.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Ердоган знову підтвердив прихильність територіальній цілісності України й вважає Крим українським.

"Ми не можемо обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції…  Яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність, гуманітарні кризи на ТОТ — нам це потрібно обговорювати. Але я підкреслюю — юридично ми не визнаємо тимчасово окуповані території російськими", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ватажок рашистів Владімір Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.

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переговорикримВолодимир Зеленський
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