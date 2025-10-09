Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради. Він у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату Керуючому справами секретаріату Київської міськради, який мобілізувався до лав ЗСУ.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого Керуючого справами секретаріату на проходження служби у Київській міській раді. При цьому у міськраді відсутні посади що підлягають заміщенням військовослужбовцями.

Таким чином, працівник Київради за допомоги колишнього секретаря фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував, та ще й незаконно отримував зарплату у Київраді. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. гривень.

Факт правопорушення підтверджується документами, зібраними в ході досудового розслідування, висновком судово-економічної експертизи, а також аудиторським дослідженням, проведеним фахівцем Державної аудиторської служби України.

Колишньому секретарю Київради інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та пособництво у складі групи осіб у сприянні самовільному залишенню військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 367 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Провадження щодо Керуючого справами секретаріату Київської міськради вже знаходиться в суді. Він обвинувачується в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).