Правоохоронці викрили 9-х організаторів «ухилянтських схем»

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України та викрили девʼятьох організаторів оборудок.

🔹 Так, у Вінниці затримано місцевого ділка, який фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних до власного приватного ліцею, що існував тільки «на папері» і не мав жодного учня.

У такий спосіб він обіцяв своїм клієнтам відстрочку від мобілізації.

Разом з ним викрито його спільницю, яку він призначив директором фейкового закладу освіти.

Крім них в обласному центрі викрито також викладача місцевого інституту, який «заробляв» на незаконному оформленні призовників на навчання до вишу. Його «абітурієнти» фактично не складали вступних іспитів, а після зарахування – не з’являлися на парах.

🔹 У Дніпрі військова контррозвідка СБУ затримала «на гарячому» ще одного фігуранта. За гроші він пропонував мобілізованим самовільно залишити військову частину.

Для організації втечі ділок безуспішно намагався підкупити одного з офіцерів режимного об’єкта, який мав «заплющити очі» на відсутніх під час перевірки особового складу.

🔹 На Прикарпатті підозру отримав адвокат, який за гроші пропонував ухилянтам одруження з особою, що має інвалідність і потребує догляду.

Також юрист шукав родичів мобілізованих та в обмін на хабарі обіцяв їм свою допомогу у переведенні військових до «тилових» підрозділів ЗСУ.

🔹 На Кіровоградщині викрито двох адміністраторів Телеграм-каналів, які «зливали» на своїх сторінках геолокації ТЦК і закликали до уникнення служби у Силах оборони.

Крім цього, один із блогерів публікував на своїх сторінках ворожі гасла із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні.

🔹 У Сумах підозру отримали ще двоє осіб, які у соціальних мережах «зливали» локації та агітували оминати блокпости ТЦК та правоохоронців.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

◾️ ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

◾️ ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

◾️ ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Сумській областях за процесуального керівництва Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Сумської обласних прокуратур та Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.