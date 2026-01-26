В Одесі викрили масштабну схему для ухилянтів: медики заробляли тисячі доларів на фіктивних діагнозах

Правоохоронці Одеси нейтралізували корупційну схему, організовану представниками приватної медицини. Посадовець медцентру в Київському районі міста та керівниця приватної амбулаторії налагодили бізнес на видачі «липових» довідок для чоловіків призовного віку.

Суть злочинної схеми

За версією слідства, медики пропонували повний пакет послуг для безперешкодного виїзду за кордон. Вони оформлювали фіктивні медичні документи, що ставали підставою для отримання групи інвалідності.

Окрім підготовки паперів, зловмисники обіцяли клієнтам «вирішити питання» з уповноваженими особами, які приймають фінальні рішення щодо статусу призовника.

Вартість послуг та затримання

Ціна «свободи» була чималою: лише з двох військовозобов’язаних фігуранти вимагали та отримали 21 000 доларів США.

Спільна операція прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси та співробітників СБУ дозволила задокументувати передачу грошей та затримати організаторів.

Офіційні заходи та покарання

Наразі обом медикам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права);

ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом).

Запобіжний захід: Суд підтримав клопотання прокуратури та обрав підозрюваним тримання під вартою. Як альтернативу визначено заставу у розмірі майже 3 млн грн для кожного. Слідчі дії тривають для встановлення всіх осіб, які могли скористатися послугами зловмисників.