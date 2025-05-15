Українська делегація передала Папі Леву XIV списки українських військовополонених

Папі Римському Леву XIV передали списки українських військових, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Списки бранців передала Папі Леву XIV представниця родин поневолених бійців, яка була присутня на зустрічі понтифіка зі спільнотами Східних Католицьких Церков.

У Координаційному штабі зазначили, що делегація вірян на чолі з керівником УГКЦ Блаженнішим Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.

«Моє серце зі стражденним і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир — справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!» — виголосив Папа Римський.

Нагадаємо, що 8 травня конклав кардиналів Католицької церкви на другий день голосування обрав 267-го Папу Римського. Ним став 69-річний кардинал Роберт Френсіс Прево, який узяв собі ім’я Лев XIV. Він став першим Папою-августинцем та першим понтифіком зі США.

Під час своєї першої недільної молитви на посаді понтифіка Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого та тривалого миру в Україні та заявив, що «носить у серці страждання українського народу».