В Ірані начебто готові відмовитися від створення ядерної зброї

Радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї в межах угоди зі США в обмін на скасування економічних санкцій.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

За його словами, Іран зобов'яжеться ніколи не створювати ядерну зброю, позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, придатного для створення зброї, збагачувати уран лише до рівнів, необхідних для цивільного використання, і дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес.

В обмін на це Тегеран вимагає негайного зняття всіх економічних санкцій.

«Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як вони кажуть, то, безумовно, ми можемо мати кращі відносини», — сказав Шамхані, додавши, що «це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому».

Інтерв’ю Шамхані відбувалось через кілька годин після того, як Трамп запропонував Ірану «оливкову гілку», яка супроводжувалася попередженнями про руйнівні економічні санкції, якщо Іран не погодиться на угоду про обмеження своєї ядерної програми.

«Він говорить про оливкову гілку, якої ми не бачили. Це все колючий дріт», — сказав іранський високопосадовець, висловивши розчарування щодо риторики Трампа та його погроз.

Американо-іранські переговори зосередженні на ядерній програмі Ірану й скасуванні санкцій проти нього.

Reuters зауважує, що переговори відбулися напередодні візиту президента США Дональда Трампа на Близький Схід. Раніше американський президент погрожував військовими діями проти Ірану, якщо дипломатія зазнає невдачі.

Іранські посадовці заявляли, що Іран готовий домовитися про деякі обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, але не припинить програму збагачення урану й не відмовиться від його запасів.