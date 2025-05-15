У Мінкульті нарахували 204 митців, які загинули після повномасштабного вторгнення

В Україні від початку російського повномасштабного вторгнення загинули 204 митці та 107 українських та іноземних медійників.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

«Так само як у 20-х — на початку 30-х років XX століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України», — зазначили в Міністерстві.

У відомстві також прокоментували діяльність журналістів під час війни, зазначивши, що вони створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику. Зокрема, збирають докази злочинів окупантів та висвітлюють силу й подвиг українських військових.

«Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини», — наголосили у Міністерстві.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф загинули 13 тисяч цивільних українців.