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Президент України передав сигнал Путіну з Анкари

Президент України передав сигнал Путіну з Анкари

 Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Туреччини на тлі обговорень можливості мирних переговорів, лаконічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.

Відео із заявою Глави держави швидко поширилося в Мережі. На запитання журналістів в аеропорту Анкари, чи має він повідомлення для російського лідера, Зеленський відповів: "Я тут. Я думаю, що це дуже чітке повідомлення".

Ця заява прозвучала у контексті того, що Володимир Путін не прибув до Туреччини для потенційних прямих переговорів з Україною. Натомість, пізно ввечері 14 травня стало відомо, що російську делегацію для переговорів очолить помічник президента РФ Володимир Мединський, який вже брав участь у зустрічах у Стамбулі в лютому 2022 року.

Присутність Володимира Зеленського в Туреччині та його пряме звернення до Путіна підкреслюють готовність України до діалогу, водночас акцентуючи на відмові російського лідера від особистої участі у переговорному процесі на найвищому рівні.

Теги:

путінЗеленськийТуреччна
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