Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки розслідують ймовірне завдання збитків публічній компанії «Запоріжжяобленерго» – про це їхні пресслужби повідомили 15 травня.

За повідомленням, відомства викрили колишніх гендиректора та комерційного директора ПАТ «Запоріжжяобленерго», які допустили збитки підприємства на 730 мільйонів гривень.

Йдеться про договір, який фігуранти 2019 року уклали договір з промисловим підприємством на постачання електричної енергії на його виробничі потужності:

«Відповідно до укладеної угоди, виробник мав отримувати від держкомпанії електроенергію за тарифом 2-го класу, який передбачений для промислових об’єктів, що не мають власної підстанції. У такому випадку значно зростає собівартість «струму» через додаткове використання високовольтних ліній та кабельних систем для його подачі споживачу».

Водночас, як з’ясувало слідство, фактично завод отримував електроенергію за тарифом першого класу, що значно зменшує її собівартість.

При цьому колишнє керівництво енергопідприємства не перевірило достовірність походження електроенергії і допустило збитки в особливо великих розмірах. Як стверджує БЕБ, підозрювані порушили Правила роздрібного ринку електричної енергії та інші положення постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України.

СБУ посилається на висновки незалежної експертизи, які підтвердили збитки, завдані підприємству на 730 мільйонів гривень.

«Також під час розслідування додатково встановлено, що ексочільник енергетичної компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих. За наявними даними, для цього фігурант робив фотознімки персональних даних потерпілих», – додає служба.

Обом колишнім посадовцям повідомили про підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Також дії колишнього гендиректора енергокомпанії додатково кваліфікували за статтею про порушення недоторканності приватного життя. За даними Бюро економічної безпеки, він «залучив підлеглого, який проник до кабінету службовця та зробив фотознімки записника».

Розслідування триває, в разі обвинувального вироку підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі. БЕБ додає, що обидва колишніх посадовці переховуються закордоном.

Імена фігурантів відомства не розголошують, їхня позиція щодо обвинувачень невідома. «Запоріжжяобленерго» наразі не коментувало

У жовтні Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього народного депутата (5-го скликання) Дмитра Крючкова. Перед тим суд заочно заарештував його у справі щодо привласнення понад 1,5 мільярда гривень «Черкасиобленерго» та «Запоріжжяобленерго».