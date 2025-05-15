Франція виділила €10 мільйонів на ремонт Чорнобильської АЕС

Уряд Франції виділив 10 мільйонів євро Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на відновлення захисного укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Це рішення було прийнято у зв'язку з пошкодженням об'єкта внаслідок атак дронів.

Угода про внесок була офіційно підписана в Лондоні під час 34-ої Щорічної зустрічі та Бізнес-форуму ЄБРР. Документ скріпили підписами спеціальний уповноважений Президента Франції П'єр Ельброн та віце-президент ЄБРР Марк Боуман.

Коментуючи подію, представниця Міністерства фінансів України Ольга Зикова висловила глибоку вдячність Уряду Франції. "Вдячна Уряду Франції за рішення надати фінансування на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською атомною електростанцією. Ваш внесок є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки не лише в Україні, а й у всьому світі", – зазначила вона.

За словами Зикової, в умовах поточної ситуації необхідно переходити від простого реагування на надзвичайні ситуації до розробки та впровадження стратегії попередження та забезпечення сталої безпеки об'єкта. Вона підкреслила критичну важливість інвестицій у модернізацію і безпеку ЧАЕС, фізичну охорону та залучення міжнародного фінансування.

ЄБРР активно співпрацює з українськими експертами та відомою французькою компанією Bouygues над розробкою оптимальних варіантів довгострокового відновлення укриття. На ці заходи з Фонду ЄБРР планується виділити додаткові 5 мільйонів євро. Загальна оцінка витрат, необхідних для повного відновлення захисної споруди, перевищує 100 мільйонів євро.

Цей внесок від Франції є черговим підтвердженням сталої міжнародної підтримки Чорнобильських програм. За даними ЄБРР, з 1995 року міжнародна спільнота сукупно надала понад 2 мільярди євро на реалізацію різних проєктів у Чорнобильській зоні. Виділення фінансування на ремонт укриття є яскравою демонстрацією постійної уваги до забезпечення безпеки ядерних об'єктів та сприяння сталому розвитку регіону.