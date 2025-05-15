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Переговори в Стамбулі перенесено: подробиці

Переговори в Стамбулі перенесено: подробиці

Російсько-українські переговори, які мають відбутися в Стамбулі, перенесено на другу половину дня четверга. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової.

"Переговори з ініціативи турецької сторони перенесено на другу половину дня", — зазначила Захарова під час брифінгу, не уточнивши причин такого рішення.

Нагадаємо, що Стамбул виступає майданчиком для дипломатичних контактів між Росією та Україною. Туреччина, яка традиційно намагається відігравати роль посередника, раніше неодноразово організовувала подібні зустрічі.

Подробиці та результати переговорів наразі не повідомляються.

Теги:

мирні переговорипереговори в Стамбулі
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