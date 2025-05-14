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Суспiльство

Вікторії Рощиній присвоять звання Героя України: депутати звенулися до Зеленського

Вікторії Рощиній присвоять звання Героя України: депутати звенулися до Зеленського

Народні депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння українській журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.

Про це пише «Суспільне».

Відповідне рішення підтримали 246 депутатів.

Вікторія Рощина працювала на hromadske, пізніше публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Також вона співпрацювала з «Українським радіо», «UA: Першим» та «Цензор.нет». У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Лише у травні 2024-го росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні. 

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Інформація про загибель журналістки надійшла її батькові Володимиру від російських офіційних осіб. Пізніше інформацію підтвердила українська сторона.

Медійна ініціатива за права людини заявила, що Вікторію Рощину утримували щонайменше у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі, що у рф. СІЗО в Таганрозі відоме як «одне з найбільш жорстоких місць утримання для українців на території рф».

Теги:

катуваннярашистиВікторія Рощинавоєнний злочин
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