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Суспiльство

Держспецзв'язок заблокував доступ до 16 онлайн-аптек

Держспецзв'язок заблокував доступ до 16 онлайн-аптек

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України вимагає від українських інтернет-провайдерів тимчасово обмежити доступ до 16 сайтів онлайн-аптек.

Про це йдеться у розпорядженні № 256/3057, оприлюдненому 5 травня 2025 року на сайті відомства, пише «Фарма Медіа».

У документі зазначено, що оператори електронних комунікаційних мереж та послуг повинні реалізувати обмеження у технічно можливий спосіб, а також надіслати підтвердження про виконання вимог протягом трьох робочих днів.

Перелік онлайн-аптек, до яких буде обмежено доступ:

  • liki-tut.com
  • evromedics.com.ua
  • europharm.com.ua
  • yabloko-apteka.com.ua
  • medtabletka.com
  • te.kiev.ua
  • onkoliki.com.ua
  • bpharm.com.ua
  • tiva-pharm.com.ua
  • one-apteka.com.ua
  • a24.com.ua
  • aptekadobraya.com.ua
  • globalimpex.com.ua
  • med-dopomoga.com
  • b12-apteka.com.ua
  • normaplus.com.ua

Розпорядження чинне до моменту скасування або завершення воєнного стану в Україні.

На момент публікації причин блокування сайтів у відкритому доступі не повідомлялося.

Теги:

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