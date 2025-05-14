Держспецзв'язок заблокував доступ до 16 онлайн-аптек

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України вимагає від українських інтернет-провайдерів тимчасово обмежити доступ до 16 сайтів онлайн-аптек.
Про це йдеться у розпорядженні № 256/3057, оприлюдненому 5 травня 2025 року на сайті відомства, пише «Фарма Медіа».
У документі зазначено, що оператори електронних комунікаційних мереж та послуг повинні реалізувати обмеження у технічно можливий спосіб, а також надіслати підтвердження про виконання вимог протягом трьох робочих днів.
Перелік онлайн-аптек, до яких буде обмежено доступ:
- liki-tut.com
- evromedics.com.ua
- europharm.com.ua
- yabloko-apteka.com.ua
- medtabletka.com
- te.kiev.ua
- onkoliki.com.ua
- bpharm.com.ua
- tiva-pharm.com.ua
- one-apteka.com.ua
- a24.com.ua
- aptekadobraya.com.ua
- globalimpex.com.ua
- med-dopomoga.com
- b12-apteka.com.ua
- normaplus.com.ua
Розпорядження чинне до моменту скасування або завершення воєнного стану в Україні.
На момент публікації причин блокування сайтів у відкритому доступі не повідомлялося.