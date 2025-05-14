Держспецзв'язок заблокував доступ до 16 онлайн-аптек

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України вимагає від українських інтернет-провайдерів тимчасово обмежити доступ до 16 сайтів онлайн-аптек.

Про це йдеться у розпорядженні № 256/3057, оприлюдненому 5 травня 2025 року на сайті відомства, пише «Фарма Медіа».

У документі зазначено, що оператори електронних комунікаційних мереж та послуг повинні реалізувати обмеження у технічно можливий спосіб, а також надіслати підтвердження про виконання вимог протягом трьох робочих днів.

Перелік онлайн-аптек, до яких буде обмежено доступ:

liki-tut.com

evromedics.com.ua

europharm.com.ua

yabloko-apteka.com.ua

medtabletka.com

te.kiev.ua

onkoliki.com.ua

bpharm.com.ua

tiva-pharm.com.ua

one-apteka.com.ua

a24.com.ua

aptekadobraya.com.ua

globalimpex.com.ua

med-dopomoga.com

b12-apteka.com.ua

normaplus.com.ua

Розпорядження чинне до моменту скасування або завершення воєнного стану в Україні.

На момент публікації причин блокування сайтів у відкритому доступі не повідомлялося.