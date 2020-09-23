В Одессе была убита сотрудница местной аптеки, сообщает пресс-служба полиции Обской области.
Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено сегодня утром в аптеке на улице Академика Королева.
По предварительным данным потерпевшая - сотрудница фармацевтического учреждения - погибла от ножевых ранений, обстановка в аптеке не нарушена.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП.
Анкетные данные погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, совершившее преступление, устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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