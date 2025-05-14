Кремль приховує склад делегації для переговорів у Туреччині

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у середу, 14 травня, знову відмовився розкрити склад російської делегації, яка, як очікується, вирушить до Туреччини для переговорів з Україною 15 травня. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Нічого не змінилося. Ми це зробимо, коли отримаємо відповідні вказівки від президента, поки таких вказівок немає", – цитують Пєскова у відповідь на запитання журналістів про склад делегації.

Водночас, представник Кремля наполягає, що пропозиція Росії про проведення переговорів у Туреччині "зберігає свою актуальність". За його словами, російська сторона чекатиме на українську сторону 15 травня.

Ця заява пролунала на тлі попередньої пропозиції президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що чекатиме Володимира Путіна для особистої зустрічі в Стамбулі також 15 травня, висловивши думку, що обговорювати припинення вогню на рівні делегацій "немає сенсу".

Російська сторона на пропозицію Зеленського про зустріч лідерів поки що не відповіла. Відмова Кремля назвати склад своєї делегації напередодні запланованих переговорів додає невизначеності щодо формату та перспектив майбутніх обговорень у Туреччині.