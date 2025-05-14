Президент США Дональд Трамп заявив, що щільний графік не стане на заваді його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, якщо така зустріч матиме на меті "врятувати життя". Про це, за його словами, повідомляє видання Clash Report.

Як цитує республіканця Clash Report, можливість зустрічі з Путіном є важливою, і особистий графік не перешкоджатиме цьому, якщо йдеться про порятунок життів.

Крім того, за словами Трампа, Сполучені Штати завжди розглядали можливість запровадження вторинних санкцій проти Російської Федерації.

Наразі немає додаткових деталей чи підтверджень цієї інформації з інших великих міжнародних джерел на момент публікації.