Блокада Гази: палестинцям загрожує широкомасштабний голод

Деякі ізраїльські військові в приватних розмовах визнають, що палестинцям у Газі загрожує широкомасштабний голод, якщо протягом декількох тижнів не буде відновлено постачання гуманітарної допомоги.

Про це пише The New York Times з посиланням на трьох ізраїльських чиновників, знайомих з ситуацією в анклаві.

Як пише видання, протягом декількох місяців Ізраїль стверджував, що його блокада поставок продовольства і палива в Газу не становить серйозної загрози для життя цивільного населення на цій території, хоча Організація Об'єднаних Націй та інші гуманітарні організації заявляли, що насувається голод.

Але ізраїльські військові, які стежать за гуманітарною ситуацією в Газі, в останні дні попередили своїх командирів, що якщо блокада не буде швидко знята, то в багатьох районах анклаву, швидше за все, не буде достатньо продовольства, щоб задовольнити мінімальні щоденні потреби в харчуванні, стверджують представники оборонного відомства, які говорили на умовах анонімності.

Оскільки для збільшення обсягів гуманітарних поставок потрібен час, офіцери заявили, що необхідно вжити негайних заходів, щоб система постачання допомоги була відновлена досить швидко, щоб запобігти голоду.

Зазначається, що аналіз військових чиновників виявив прірву між публічною позицією Ізраїлю щодо блокади допомоги та його приватними обговореннями. Він показує, що частина ізраїльського істеблішменту безпеки дійшла тих самих висновків, що й провідні гуманітарні групи. Вони місяцями попереджали про небезпеку, яку створює блокада.

В аналізі також підкреслюється терміновість гуманітарної ситуації в Газі: більшість пекарень закриті, благодійні кухні закриваються, а Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй, яка розподіляє допомогу та координує її поставки, заявляє, що у неї закінчилися запаси продовольства.

У понеділок Комплексна класифікація фаз продовольчої безпеки, ініціатива ООН, яка контролює недоїдання, попередила про неминучість голоду в Газі. Якщо Ізраїль продовжить заплановану військову ескалацію в Газі, йдеться в зведеному звіті ініціативи: “Переважна більшість людей у ​​секторі Газа не матимуть доступу до їжі, води, житла та ліків”.

Ізраїльські військові та Міністерство оборони Ізраїлю відмовилися коментувати прогнози ізраїльських офіцерів про те, що Газа наближається до продовольчої кризи. Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн заявив, що не може поділитися деталями внутрішніх обговорень. За його словами, міністерство щодня підтримує контакт з “усіма відповідними відомствами” та уважно стежить за ситуацією в Газі.